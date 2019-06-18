Директор УЕФА заявил, что санкции не помешают переговорам с "Газпромом" о продлении контракта

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен рассказал о потенциальном продлении спонсорского контракта с "Газпромом".

– Санкции не помешают переговорам о продлении контракта, – цитирует Каллена РБК. – Нынешний договор в отношении клубных турниров заканчивается в 2021 году.

Мы вступаем в новый коммерческий цикл 2021–2024 годов и, конечно, обсуждаем с "Газпромом" вопрос, продолжат они оставаться нашим партнером.

"Газпром" является спонсором УЕФА с 2012 года. Действующий трехлетний контракт был подписан в 2018 году. Российская компания является одним из титульных партнеров Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.​