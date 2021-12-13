Директор «Реала» о жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: «Это было странно и грустно»
Легенда «Реала» Эмилио Бутрагеньо, ныне работающий директором клуба, прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов.
«Это было странно и грустно. Очень трудно понять такое. Надо учитывать, что миллионы болельщиков, а также весь спортивный мир ждали жеребьевки.
Мы с энтузиазмом ждем встречи с «ПСЖ», зная, что этот турнир означает для нашего клуба и болельщиков. Мы осознаем силу соперника и уровень его игроков, но уверены, что проведем два отличных матча. Надеемся выйти в четвертьфинал», — цитирует Бутрагеньо Marca.
Первая жеребьевка, после которой «сливочным» досталась «Бенфика», была признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением. После повторного жребия соперником «Реала» по 1/8 финала стал «ПСЖ».
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