Директор «Интера» Маротта восхитился тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом

Директор «Интера» Беппе Маротта поделился мнением о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе после матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я помню, когда в «Ливерпуль» приехал Клопп, команда была в сложной ситуации, но он медленно строил команду по кирпичику, и я считаю его одним из лучших тренеров в мире», — цитирует Маротту Sky Sport Italia.

8 марта «Интер» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0, но по сумме двух матчей не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.