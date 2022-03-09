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Сегодня, 11:11

Директор «Интера» Маротта восхитился тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом

Виктория Кравченко

Директор «Интера» Беппе Маротта поделился мнением о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе после матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я помню, когда в «Ливерпуль» приехал Клопп, команда была в сложной ситуации, но он медленно строил команду по кирпичику, и я считаю его одним из лучших тренеров в мире», — цитирует Маротту Sky Sport Italia.

8 марта «Интер» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0, но по сумме двух матчей не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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