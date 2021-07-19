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Директор «Бенфики» Луизау считает «Спартак» сложным соперником

17:08
Луизау. Фото ФК "Бенфика"
Луизау. Фото ФК &quot;Бенфика&quot;
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Технический директор «Бенфики» Луизау оценил результат жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть со «Спартаком».

«Это сложный соперник, — цитирует бразильца официальный сайт клуба. — Мы должны рассчитывать на долгий путь (в еврокубках — Прим. «СЭ»). «Бенфика» всегда готова сделать все, чтобы добиться наилучшего результата. У команды, которую тренирует Руй Витория, есть черты южноамериканского стиля. Например, них на острие есть Понсе, также у них есть Виктор Мозес. Они сыграли хорошие игры в предсезонке, но мы должны быть готовы к этому.

Вместе с тренером мы все подробно изучим. Мы знаем нашего соперника, у которого есть португальский тренер, знающий «Бенфику», о чем нам известно. Мы начинаем подготовку к этим матчам. Наш соперник начинает сезон на две недели раньше, но наш тренер также делает все, чтобы игроки выходили на соревновательный уровень с соответствующей дисциплиной. В матче с «Альмерией» я увидел эту конкурентную среду».

Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год. Матчи третьего отборочного раунда состоятся 3-4 и 10 августа.

В случае успеха «Спартак» продолжит борьбу в четвертом отборочном раунде (жеребьевка 2 августа, матчи 17-18 и 24-25 августа).

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Евгений Петров все материалы автора

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