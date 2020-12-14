Директор «Барселоны» прокомментировал будущие матчи против «ПСЖ» в Лиге чемпионов
15:40
Директор «Барселоны» Гильермо Амор высказался об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы сыграют против «ПСЖ».
— Мы хорошо знакомы с «ПСЖ». У них есть несколько исключительных футболистов, — цитирует Амора официальный сайт УЕФА. — «ПСЖ» будет бороться за Лигу чемпионов. В прошлом году они были близки к победе. Но нам есть, что сказать им.
В сезоне-2019/20 «ПСЖ» дошел до финала Лиги чемпионов, где встретился с «Баварией». Матч закончился со счетом 0:1 в пользу немецкого клуба.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю