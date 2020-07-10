Директор «Барселоны» Гильермо Амор поделился мнением о жеребьевке Лиги чемпионов.

Каталонский клуб проведет ответный матч 1/8 финала турнира против «Наполи» (первый матч закончился со счетом 1:1). В четвертьфинале команда может встретиться с Челси" или «Баварией».

— Мы отчаянно нуждались в возвращении футбола, — приводит слова Амор официальный сайт УЕФА. — Мы все знаем, что случилось, но футбол вернулся, и мы готовы к кампании Лиги чемпионов.

Нас ждет финал в «Наполи», так что мы полностью сосредоточены на том, чтобы закончить сезон как можно лучше.

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