Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Директор «Барселоны» — о жеребьевке ЛЧ: «Сосредоточены на том, чтобы закончить сезон как можно лучше»

10 июля 2020, 15:07
Теги:

Директор «Барселоны» Гильермо Амор поделился мнением о жеребьевке Лиги чемпионов.

Каталонский клуб проведет ответный матч 1/8 финала турнира против «Наполи» (первый матч закончился со счетом 1:1). В четвертьфинале команда может встретиться с Челси" или «Баварией».

— Мы отчаянно нуждались в возвращении футбола, — приводит слова Амор официальный сайт УЕФА. — Мы все знаем, что случилось, но футбол вернулся, и мы готовы к кампании Лиги чемпионов.

Нас ждет финал в «Наполи», так что мы полностью сосредоточены на том, чтобы закончить сезон как можно лучше.

Лига чемпионов: жеребьевка определила сетку плей-офф до финала

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир