«Шериф» прошел загребское «Динамо» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов. После победы дома со счетом 3:0 молдавская команда сыграла вничью с хорватской в Загребе.

«Шериф» впервые в истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов и стал первым представителем Молдавии в основной стадии главного еврокубка.

Жеребьевка группового турнира ЛЧ пройдет в четверг, 26 августа.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Ответный матч

«Динамо» З (Хорватия) — «Шериф» (Молдавия) — 0:0

Первый матч — 0:3.