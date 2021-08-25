«Шериф» впервые в истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов
25 августа 2021, 23:51
«Шериф» прошел загребское «Динамо» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов. После победы дома со счетом 3:0 молдавская команда сыграла вничью с хорватской в Загребе.
«Шериф» впервые в истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов и стал первым представителем Молдавии в основной стадии главного еврокубка.
Жеребьевка группового турнира ЛЧ пройдет в четверг, 26 августа.
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Ответный матч
«Динамо» З (Хорватия) — «Шериф» (Молдавия) — 0:0
Первый матч — 0:3.
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1
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