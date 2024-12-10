«Динамо» Загреб и «Селтик» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Динамо» Загреб и «Селтик» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 10 декабря. Игра будет проходить на стадионе «Максимир» в Загребе, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Динамо» Загреб — ПСВ можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Загребское «Динамо» находится на 23-м месте общем таблицы Лиги чемпионов, набрав семь очков в пяти турах. «Селтик» располагается на 20-й строчке с восемью очками.