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«Динамо» Загреб — «Милан»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Динамо» Загреб и «Милан» встретятся в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Динамо» Загреб и «Милан» встретятся в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Матч начнется в 23.00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия).

Отслеживать ключевые события и результат игры «Динамо» Загреб — «Милан» можно в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Милан

В прямом эфире трансляция игры в Загребе пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов (все игры с началом в 23.00 мск в одном окне).

В сезоне Лиги чемпионов-2024/25 загребское «Динамо» после семи туров общего этапа набрало восемь очков и занимает 26-е место в таблице, которое позволяет выйти в стыковой раунд. «Милан» с 15 очками идет шестым и гарантировал себе выход в плей-офф.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
ФК Милан
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