«Динамо» Загреб и «Милан» встретятся в матче Лиги чемпионов

Загребское «Динамо» примет «Милан» в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра на стадионе «Максимир» в Загребе начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Динамо» и «Милана» можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Maksimir (Загреб)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (по платной подписке на ресурс). Платформа также ведет перекличку всех матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

«Динамо» набрало восемь очков в общем этапе Лиги чемпионов и занимает 26-е место перед последним туром. «Милан» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 15 очками.