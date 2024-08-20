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Сегодня, 20:00

«Динамо» Загреб — «Карабах»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Динамо» Загреб и «Карабах» встретятся в квалификации Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Загребское «Динамо» примет «Карабах» в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов во вторник, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по платной подписке.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
20 авг, 22:00. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Карабах

Ответная игра состоится 28 августа. Победитель противостояния выйдет в основной турнир Лиги чемпионов.

«Карабах» стартовал в квалификации со второго раунда. Команда обыграла «Линкольн Ред Импс» (7:0 по сумме двух встреч) и «Лудогорец» (8:4). «Динамо» проведет первый матч в еврокубковом сезоне.

Обе команды успешно выступают в своих чемпионатах. «Динамо» одержало победу в трех матчах из трех в хорватской лиге, а «Карабах» выиграл обе встречи в чемпионате Азербайджана.

ФК Динамо (Загреб)
ФК Карабах
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