"Динамо" Загреб и "Ференцварош" сыграли вничью

Загребское "Динамо" сыграло вничью с "Ференцварошем" (1:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Венгерский клуб возглавляет чемпион России в составе "Рубина" Сергей Ребров, известный также как игрок и тренер киевского "Динамо".

У хозяев отличился Даниэль Ольмо, у гостей - Давид Шигер. Ответный матч пройдет в Будапеште 13 августа.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Первый матч

"Динамо З" (Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1 (1:0)

Голы: Ольмо, 7 (1:0). Шигер, 59 (1:1).

Судья: Рачковски (Польша).

6 августа. Загреб. Стадион "Максимир"

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