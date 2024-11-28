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Сегодня, 00:51

«Боруссия» на выезде разгромила загребское «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Реми Бенсебиани празднует гол.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» с крупным счетом обыграла загребское «Динамо» в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 3:0.

Английский нападающий Джейми Байноу-Гиттенс на 41-й минуте открыл счет. Сразу после перерыва Реми Бенсебиаини удвоил преимущество дортмундцев. На последней минуте матча Серу Гирасси довел счет до крупного.

«Боруссия» с 12 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Динамо» опустилось на 23-ю строчку — 7 очков.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Maksimir (Загреб)
Динамо З
0:3
Боруссия Д

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Динамо (Загреб)
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