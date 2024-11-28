«Боруссия» на выезде разгромила загребское «Динамо»

Дортмундская «Боруссия» с крупным счетом обыграла загребское «Динамо» в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 3:0.

Английский нападающий Джейми Байноу-Гиттенс на 41-й минуте открыл счет. Сразу после перерыва Реми Бенсебиаини удвоил преимущество дортмундцев. На последней минуте матча Серу Гирасси довел счет до крупного.

«Боруссия» с 12 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Динамо» опустилось на 23-ю строчку — 7 очков.