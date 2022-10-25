«Милан» на выезде разгромил загребское «Динамо»

«Милан» на выезде разгромил загребское «Динамо» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:0.

Счет в игре открыл защитник красно-черных Маттео Габбиа на 39-й минуте. Через 10 минут форвард гостей Рафаэл Леан увеличил преимущество. На 59-й минуте пенальти реализовал нападающий «Милана» Оливье Жиру.

Окончательный счет в матче установил полузащитник загребского «Динамо» Роберт Любичич, забивший мяч в свои ворота.

После пяти туров «Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е, набрав 7 очков. «Динамо» располагается на последнем месте — 4 очка. Лидирует в группе «Челси» с 10 баллами, «Зальцбург» идет третьим — 6 очков.