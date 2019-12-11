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«Динамо» З — «Манчестер Сити»: Браво, Канселу, Фоуден и Гарсия в стартовом составе гостей

19:54
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Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа «Динамо» (Загреб) — «Манчестер Сити».

«Динамо»: Ливакович, Стоянович, Адеми, Дилавер, Мубандже, Гояк, Моро, Ольмо, Кондзер, Петкович, Оршич.

«Манчестер Сити»: Браво, Канселу, Отаменди, Гарсия, Менди, Родриго, Гюндоган, Махрез, Фоуден, Бернарду Силва, Жезус.

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.

Динамо З — Манчестер Сити

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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