«Динамо» З — «Манчестер Сити»: Браво, Канселу, Фоуден и Гарсия в стартовом составе гостей
19:54
Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа «Динамо» (Загреб) — «Манчестер Сити».
«Динамо»: Ливакович, Стоянович, Адеми, Дилавер, Мубандже, Гояк, Моро, Ольмо, Кондзер, Петкович, Оршич.
«Манчестер Сити»: Браво, Канселу, Отаменди, Гарсия, Менди, Родриго, Гюндоган, Махрез, Фоуден, Бернарду Силва, Жезус.
Матч начнется в 20.55 по московскому времени.
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