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10 февраля 2025, 13:30

«Динамо» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча зимнего турнира

«Динамо» сыграет с «Ростовом» в матче за пятое место Winline Зимнего кубка РПЛ 10 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» сыграет с «Ростовом» в матче за пятое место Winline Зимнего кубка РПЛ в понедельник, 10 февраля. Игра состоится на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке. Начало эфира — в 14.30 мск.

Команда Валерия Карпина на предварительном этапе турнира проиграла ЦСКА (0:1) и «Зениту» (1:2). Бело-голубые на групповой стадии уступили «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (0:1).

Winline Зимний кубок РПЛ 2025 стартовал 30 января и завершится 11 февраля.

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