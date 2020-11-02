«Динамо» отправилось на матч с «Барселоной» без десяти футболистов

Киевское «Динамо» отправилось на матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает Twitter украинского клуба.

Тестирование на коронавирус перед вылетом в Испанию показало положительный результат у нескольких футболистов команды — Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

Ранее коронавирус был диагностирован у вратарей Дениса Бойко и Гергия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Из-за дисквалификации встречу пропустит капитан команды Сергей Сидорчук.

«Динамо» без 13 футболістів основної обойми вирушає до Іспанії на матч #БарселонаДинамо pic.twitter.com/XrIXdi27Qa — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 2, 2020

Матч «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4 ноября. Начало — в 23.00 (мск).