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«Динамо» отправилось на матч с «Барселоной» без десяти футболистов

16:48
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Киевское «Динамо» отправилось на матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает Twitter украинского клуба.

Тестирование на коронавирус перед вылетом в Испанию показало положительный результат у нескольких футболистов команды — Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

Ранее коронавирус был диагностирован у вратарей Дениса Бойко и Гергия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Из-за дисквалификации встречу пропустит капитан команды Сергей Сидорчук.

Матч «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4 ноября. Начало — в 23.00 (мск).

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