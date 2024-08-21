«Зальцбург» одержал гостевую победу над киевским «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

«Зальцбург» одержал выездную победу над киевским «Динамо» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов — 2:0.

Голы в этой встрече забили Доржелес Нене и Мауриц Кьергор.

Ответная игра противостояния состоится 27 августа в Австрии.

В параллельной встрече пражская «Спарта» победила в гостях шведский «Мальме» — 2:0. Забитыми мячами отметились Йенс Ларсен (автогол) и Матей Ринеш.

Второй матч между этими командами также пройдет 27 августа.