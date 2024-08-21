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21 августа, 23:53

«Зальцбург» одержал гостевую победу над киевским «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

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«Зальцбург» одержал выездную победу над киевским «Динамо» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов — 2:0.

Голы в этой встрече забили Доржелес Нене и Мауриц Кьергор.

Ответная игра противостояния состоится 27 августа в Австрии.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
21 авг, 22:00. Arena Lublin (Люблин)
Динамо К
0:2
Зальцбург

В параллельной встрече пражская «Спарта» победила в гостях шведский «Мальме» — 2:0. Забитыми мячами отметились Йенс Ларсен (автогол) и Матей Ринеш.

Второй матч между этими командами также пройдет 27 августа.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
21 авг, 22:00. Eleda Stadion (Мальме)
Мальме
0:2
Спарта П
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ФК Динамо (Киев)
ФК Мальме
ФК Спарта (Прага)
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