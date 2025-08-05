Футбол
5 августа, 19:20

«Динамо» Киев — «Пафос»: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги чемпионов

«Динамо» Киев и «Пафос» встретятся в матче отбора Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Киевское «Динамо» (Украина) и «Пафос» (Кипр) встретятся в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов во вторник, 5 августа. Игра пройдет на нейтральном поле в Люблине (Польша), стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Киев — «Пафос» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.
05 августа, 21:00. Arena Lublin (Люблин)
Динамо К
0:1
Пафос

Ответная встреча команд состоится через неделю, 12 августа. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, где встретится с «Лехом» или «Црвеной Звездой».

Во 2-м квалификационному раунде Лиги чемпионов «Динамо» победило «Хамрун» из Мальты со счетом 6:0 по сумме 2 матчей, а «Пафос» прошел «Маккаби Тель-Авив» из Израиля (2:1).

«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
