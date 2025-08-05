«Динамо» Киев — «Пафос»: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги чемпионов
Киевское «Динамо» (Украина) и «Пафос» (Кипр) встретятся в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов во вторник, 5 августа. Игра пройдет на нейтральном поле в Люблине (Польша), стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Киев — «Пафос» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
Ответная встреча команд состоится через неделю, 12 августа. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, где встретится с «Лехом» или «Црвеной Звездой».
Во 2-м квалификационному раунде Лиги чемпионов «Динамо» победило «Хамрун» из Мальты со счетом 6:0 по сумме 2 матчей, а «Пафос» прошел «Маккаби Тель-Авив» из Израиля (2:1).
