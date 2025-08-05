«Динамо» Киев и «Пафос» встретятся в матче отбора Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» (Украина) и «Пафос» (Кипр) встретятся в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов во вторник, 5 августа. Игра пройдет на нейтральном поле в Люблине (Польша), стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Киев — «Пафос» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.

05 августа, 21:00. Arena Lublin (Люблин)

Ответная встреча команд состоится через неделю, 12 августа. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, где встретится с «Лехом» или «Црвеной Звездой».

Во 2-м квалификационному раунде Лиги чемпионов «Динамо» победило «Хамрун» из Мальты со счетом 6:0 по сумме 2 матчей, а «Пафос» прошел «Маккаби Тель-Авив» из Израиля (2:1).