В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария». Перед начало встречи в Киеве начался сильный снегопад.

Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета Е. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы.