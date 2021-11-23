«Динамо» Киев — «Бавария»: перед началом матча пошел сильный снегопад
19:57
В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария». Перед начало встречи в Киеве начался сильный снегопад.
Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета Е. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы.
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
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