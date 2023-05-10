Димарко рассказал о психологической подготовке к матчу с «Миланом»

Защитник «Интера» Федерико Димарко рассказал о психологической подготовке к первому матчу полуфинала Лиги чемпионов против «Милана».

«Как будем настраиваться на первый матч? В таких матчах нужно играть головой и сердцем, надо сосредоточиться исключительно на этой встрече. С правильным настроем у нас будет шанс выдержать давление болельщиков «Милана», — цитирует пресс-служба УЕФА Димарко.

Матч «Милан» — «Интер» состоится в среду, 10 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.