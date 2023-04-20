Димарко: «Интеру» нужно сделать еще один шаг»

Защитник «Интера» Федерико Димарко прокомментировал ничью с «Бефникой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы счастливы. «Интер» так долго не выход в полуфинал. Все здорово. Но нужно сделать еще один шаг. Мы провели хороший матч. Рад своему ассисту. Я всю неделю работал над передачами. Но главное — победа команды», — цитриует пресс-служба УЕФА Димарко.

По сумме двух встреч миланская команда победила (5:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Милан».