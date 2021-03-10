Дилэйни: «Победа над «Севильей» многое значит. Первую игру я смотрел в больнице, когда у жены были схватки»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилэйни прокомментировал победу над «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2, 2:2).

«Для меня это многое значит. Первую игру с «Севильей» я смотрел в больнице, когда у моей жены были схватки, — цитирует официальный сайт УЕФА Дилэйни. — Для нас победа в Севилье была очень важной. Сегодня мы вышли на поле не для того, чтобы просто защищаться, но и создавать моменты и решить исход игры. Все пошло не совсем так, как планировалось, но я из тех парней, для которых важно только то, что мы справились.

Мы проводим не самый лучший сезон, так что для нас важно добиваться хотя бы небольших успехов".