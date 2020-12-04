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Дилэйни и Хуммельс получили травмы в Лиге чемпионов

05:32
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Дортмундская «Боруссия» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио» лишилась двух игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитник Томас Дилэйни повредил спину и, по крайней мере, не сыграет в субботнем матче бундеслиги с «Айнтрахтом».

?Защитник Матс Хуммельс был заменен из-за травмы ноги. Решение об участии в ближайшей встрече будет принято перед игрой.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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