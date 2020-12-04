Дилэйни и Хуммельс получили травмы в Лиге чемпионов

Дортмундская «Боруссия» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио» лишилась двух игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитник Томас Дилэйни повредил спину и, по крайней мере, не сыграет в субботнем матче бундеслиги с «Айнтрахтом».

?Защитник Матс Хуммельс был заменен из-за травмы ноги. Решение об участии в ближайшей встрече будет принято перед игрой.