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Диегу Коста из-за травмы может пропустить матч с «Локомотивом»

15:01
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Форвард «Атлетико» Диегу Коста из-за травмы может пропустить три недели, сообщает As.

По сведениям источника, испанский нападающий получил тяжелую травму в матче с «Сельтой» (2:0). На восстановление уйдет около трех недель, из-за чего игрок пропустит несколько матчей, в том числе встречу Лиги чемпионов против «Локомотива», которая пройдет 3 ноября.

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