Диегу Коста из-за травмы может пропустить матч с «Локомотивом»
Форвард «Атлетико» Диегу Коста из-за травмы может пропустить три недели, сообщает As.
По сведениям источника, испанский нападающий получил тяжелую травму в матче с «Сельтой» (2:0). На восстановление уйдет около трех недель, из-за чего игрок пропустит несколько матчей, в том числе встречу Лиги чемпионов против «Локомотива», которая пройдет 3 ноября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.