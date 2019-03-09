Диего Симеоне: "Я не удивлен результатами в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не удивлен неожиданными результатами в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он не видит сенсаций в вылете "Реала" и "ПСЖ".

– Я не удивлен этими результатами, потому что в Лиге чемпионов много сильных команд, – цитирует AS Симеоне. – Возможно, люди, которые редко смотрят футбол, были удивлены такими исходами. Но опытные люди знают, какие в футболе есть подводные камни.

Мы с "Ювентусом" в разной ситуации. Он имеет большой отрыв от конкурентов в Италии, а мы должны отдавать все силы в каждой игре чемпионата.