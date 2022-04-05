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Симеоне: «Гвардиоле повезло. У меня не было возможности тренировать Хави, Иньесту и Месси»

Диего Симеоне высказался о Гвардиоле
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Симеоне считает, что испанскому специалисту повезло с футболистами.

«Во всех командах, где я работал, у меня не было возможности тренировать Хави, Бускетса, Пике, Иньесту, Месси. Молодых и на пике их карьер. Несмотря на большой талант Гвардиолы, ему повезло, что у него всегда были выдающиеся футболисты», — цитирует Симеоне As.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://en.as.com/en/2022/04/05/opinion/1649147697_166855.html
Диего Симеоне
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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