Симеоне: «Гвардиоле повезло. У меня не было возможности тренировать Хави, Иньесту и Месси»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Симеоне считает, что испанскому специалисту повезло с футболистами.

«Во всех командах, где я работал, у меня не было возможности тренировать Хави, Бускетса, Пике, Иньесту, Месси. Молодых и на пике их карьер. Несмотря на большой талант Гвардиолы, ему повезло, что у него всегда были выдающиеся футболисты», — цитирует Симеоне As.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» начнется в 22.00 по московскому времени.