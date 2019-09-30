Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о встрече второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Локомотивом».

— Чорлука заявил, что Диего Симеоне — самый опасный в «Атлетико». Что скажете?

— Комплимент приятен, но я же не игрок. Наша сила — в единстве, мы действуем как единый организм. «Атлетико» силен командными действиями.

— Как оцените «Локомотив»?

— «Локомотив» показывает качественный футбол, у команды есть игровая идея, и это опасный соперник.

— Когда мы увидим трио Коста-Феликс-Мората? Может, с «Локо» получится?

— Почему нет? Такой шанс есть. Играют те, кто в лучшей форме. Но раньше не получалось их всех вместе выпустить из-за травм и дисквалификаций.

— Получит ли шанс Эктор Эррера?

— Есть такая вероятность. Но посмотрите на нашу среднюю линию, есть и Коке, и Сауль. Эррера провел неплохие 15 минут с «Ювентусом». Посмотрим, кто получит шанс.

— «Локо», вероятно, сыграет без Миранчука. Возможно, с пятью защитниками. Что думаете?

— «Локо» здорово смотрелся в матче с «Байером». Команда использовала прессинг, хорошо двигалась с мячом6 когда нужно садилась в оборону. Юрий Семин — мощная личность, тренер с историей. Все мы знаем его возможности.

— Каковы ваши приоритеты по сезону?

— Важен каждый следующий матч. Надеюсь, у нас все хорошо будет в этом сезоне, и мы сможем давать больше времени тем, кто его не очень много получает. (Юлия Яковлева)