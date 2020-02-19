Диего Симеоне: «Сегодня мы были лучшей командой в мире и победили»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что это не лучший день для его команды. Тем не менее, он доволен результатом.

— У «Ливерпуля» были шансы. Они опасно атаковали, — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне. — У них хорошие игроки на всех позициях. Моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле через тоннель из подтрибунного помещения. Я видел, что игроки верят в успех. Мы видели прекрасную сторону футбола. Сегодня команда и болельщики были одним целым.

За все восемь лет, что я здесь работаю, мне не доводилось видеть таких болельщиков, как сегодня. Это было по-настоящему эмоционально. Мы показали хорошую командную игру. Когда играешь так, как единое целое, можно достичь чего угодно.

Это не лучший вечер для нас — мы не взяли сегодня трофей. Но есть вечера, которые надолго остаются в памяти. Сегодня мы были лучшей командой в мире и победили. Но позади лишь один матч из двух.