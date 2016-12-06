08:33 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Диего Симеоне: "Победить сложно и в Ростове, и в Эйндховене, но "Атлетико" это удалось"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" отдал должное сопернику. Также он доволен тем, что его команде удалось выйти в плей-офф с первого места. Поединок состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

- "Атлетико" с самого начала ставили перед собой задачу занять первое место в группе, хотя одним из наших соперников является "Бавария", что существенно осложняло дело, - цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне. - Победить сложно и в Ростове, и в Эйндховене, но нам это удалось. Мы также выиграли все три домашние встречи, так что первое место полностью заслужили.

"Бавария" - очень сильная команда, которая всегда борется за победу во всех турнирах. Эта команда умеет быстро перестраиваться на другой футбол - так было при Хосепе Гвардьоле, а потом при Карло Анчелотти. Мы тщательно изучали манеру игры оппонента, которому завтра конечно же попробуем доставить максимум проблем.

Трансляция матча "Бавария" - "Атлетико"

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2425212.html

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