Диего Симеоне: «Не могу назвать матч с «Локо» лучшим для «Атлетико» в сезоне»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:0) признался, что остался недоволен игрой команды.

— Интересный матч. Не могу его назвать лучшим для нас в сезоне — были хорошие матчи с «Мальоркой» и «Реалом». Первый тайм был примерно равным, но мы поговорили, и во втором тайме стали действовать агрессивнее. Плюс сказался индивидуальный класс наших игроков, в первую очередь форвардов, и мы дожали «Локомотив».

— Два года назад вы забили здесь пять голов, сейчас — лишь два. С чем это связано?

— Сложно сравнивать, разные матчи, другие игроки. Тогда была ответная игра после счета 3:0, и «Локомотив» должен был идти вперед. Сейчас была другая история, и соперник здорово сыграл в обороне. (Игорь Рабинер)

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