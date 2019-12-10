Диего Симеоне: «Локомотив» хорошо выступил на групповом этапе»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне — о матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом». «Железнодорожники» не смогут подняться с четвертой строки турнирной таблицы.

— Мы готовимся к матчу в соответствии с тем, что знаем о наших соперниках, — цитирует аргентинского специалиста официальный сайт мадридцев. — Они сильны и хорошо выступили на групповом этапе против всех команд. Мы хотим сыграть хорошо, динамично и быстро. Я верю в своих игроков и уверен, что результаты будут отражением того, ребята покажут на поле.

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