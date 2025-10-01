Футбол
1 октября, 06:08

Симеоне: «Атлетико» был эффективен и в атаке, и в защите, хотя всегда есть куда расти»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (5:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, сегодня мы провели хорошую игру во всех отношениях. Мы были эффективны и в атаке, и в защите, хотя всегда есть куда расти. Наши болельщики просто невероятные, они всегда подбадривают нас. Надеюсь, мы продолжим благодарить их такой игрой», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

«Атлетико» с тремя очками занимает 8-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» идет на 13-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре «Атлетико» встретится с «Арсеналом» (21 октября), «Айнтрахт» сыграет с «Ливерпулем» (22 октября).

