Симеоне — о победе над «Байером»: «Старались, не задирали нос и проявили смекалку»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Байером» (2:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Было приятно посмотреть на команду во втором тайме, на то, как мы читаем игру, как выигрываем единоборства. Они играли очень смело и умно. Но мы привыкли сражаться, верить, искать свои моменты, гнуть свою линию. Мы не изменили себе. Мы старались, не задирали нос и проявили смекалку», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

«Атлетико» с 15 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, а «Байер» идет на 6-й строчке — 13 очков.