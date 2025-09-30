Симеоне: «Атлетико» на подъеме, и это отражает проделанную нами работу»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта» отметил, что мадридская команда проделала хорошую работу.

«Атлетико» на подъеме, и это отражает проделанную нами работу. Здорово, что можем продемонстрировать это на поле. Однако впереди еще долгий путь. Как и в жизни, будут трудности, которые нужно будет преодолеть. Всегда есть взлеты и падения. Победа над «Реалом»? Никто не помнит, что было вчера. Только настоящее имеет значение. Мы должны смотреть в лицо грядущему и верить в то, что мы делаем», — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне.

Матч «Атлетико» — «Айнтрахт» пройдет во вторник, 30 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.