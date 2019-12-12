Диего Симеоне: «Атлетико» провел большой матч как команда»
02:57
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен матчем Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:0). Он рад, что команде удалось выйти в 1/8 финала турнира.
— Мы мощно начали, не забили пенальти, но продолжали прессинговать, оказывать давление, — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне. — Были синхронность, позитивная энергия, оптимизм, мы провели большой матч как команда. Я доволен. Попасть в 1/8 финала непросто, и мы снова этого добились, вернулись в пелотон из 16 команд.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027110/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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