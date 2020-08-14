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Диего Симеоне: «Атлетико» нет никаких оправданий. Мы заслуженно вылетаем»

01:53
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2).

— Мы выложились на все 100 процентов, — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА. — Нам было сложно выигрывать единоборства, они были быстрее. Это был долгий год, на нас давило возвращение в Лигу чемпионов.

Мы не смогли сыграть так, как хотели. Мне понравился огромный энтузиазм и свежесть «Лейпцига». Нам нет никаких оправданий. Мы выложились на полную, прошли в четвертьфинал. Мы заслуженно вылетаем и должны поздравить наших соперников.

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