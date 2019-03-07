Диего Перотти: "Обидно. "Рома" заслуживала большего"

Нападающий "Ромы" Диего Перотти разочарован результатом ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (1:3), сообщает официальный сайт УЕФА. Итальянская команда по итогам двух матчей покидает турнир (общий счет – 4:3).

– Мы бились все 120 минут, но покидаем Порту ни с чем. Это очень обидно, поскольку мы заслуживали большего.

Конечно, на стороне "Порту" была поддержка болельщиков, и порой она имеет большое значение. Нам она не раз помогала в Риме.

У нас были шансы забить второй гол и убить интригу, но мы ими не воспользовались, – приводит слова Перотти пресс-служба УЕФА.

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