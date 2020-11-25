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Президент УЕФА Чеферин соболезнует в связи со смертью Марадоны

21:34
Александер Чеферин. Фото AFP
Александер Чеферин. Фото AFP
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Президент УЕФА Александер Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Я глубоко опечален новостью о смерти Диего Марадоны, одного из величайших игроков, культовой фигуры в мировом футболе, — цитирует президента официальный сайт УЕФА. — Он достиг величия, как великолепный игрок, гениальный и харизматичный».

Знаменитому игроку было 60 лет. В 1989 он выиграл Кубок УЕФА в составе «Наполи».

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