Президент УЕФА Чеферин соболезнует в связи со смертью Марадоны

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны.

UEFA president Aleksander ?eferin: «I am deeply saddened to hear of the death of Diego Maradona, one of world football's greatest and most iconic figures. He achieved greatness as a wonderful player with a genius and charisma of his own.» pic.twitter.com/BYGWL2sNFZ — UEFA (@UEFA) November 25, 2020

«Я глубоко опечален новостью о смерти Диего Марадоны, одного из величайших игроков, культовой фигуры в мировом футболе, — цитирует президента официальный сайт УЕФА. — Он достиг величия, как великолепный игрок, гениальный и харизматичный».

Знаменитому игроку было 60 лет. В 1989 он выиграл Кубок УЕФА в составе «Наполи».