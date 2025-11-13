Дешам: «Французских тренеров недооценивают даже во Франции»

Возглавляющий сборную Франции Дидье Дешам прокомментировал отсутствие французских тренеров в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мне кажется, что французских тренеров недооценивают, даже во Франции. Таково мое впечатление. И за рубежом их становится все меньше и меньше. Мы хуже других? Не думаю. Другие лучше организованы? Конечно. В Лиге 1 и Лиге 2 многие позиции занимают иностранные тренеры. Есть много французских тренеров, которые обладают способностями, но не всегда востребованны. Я разочарован», — приводит RMC Sport слова Дешама.

57-летний специалист отметил, что данная статистика носит отрицательный характер, однако она не ставит под сомнение качество людей, которые могли бы занимать эти должности.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Ранее он тренировал «Олимпик», «Монако», а также «Интер».