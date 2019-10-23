Дибала вышел на пятое место по голам за «Ювентус» в еврокубках

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала поднялся на пятое место в таблице бомбардиров команды в еврокубках, сообщает официальный сайт клуба. Аргентинец сделал дубль в матче с «Локомотивом» (2:1). Теперь в его активе 13 мячей.

Указано, что впереди Дибалы в общей таблице четыре игрока — Филиппо Индзаги, Мишель Платини, Давид Трезеге и Алессандро Дель Пьеро.

Слишком увлеклись обороной. Дибала разбил мечту «Локо»