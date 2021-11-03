«Такой вечер нам был просто необходим». Дибала остался доволен победой над «Зенитом»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала после победы над «Зенитом» (4:2) в 4-м туре Лиги чемпионов заявил, что туринцы могли забить больше голов. В этой встрече аргентинец оформил дубль и сделал голевую передачу.
«Считаю, что, рискуя, легче забивать и это нормально. Чем больше игроков у ворот соперника, тем выше шансы их поразить. Полагаю, мы хорошо отыграли в атаке: мы могли забить еще несколько раз.
Такой вечер нам был просто необходим. Ключевым качеством стало терпение, поскольку мы хорошо играли в первом тайме и нужно было сохранять спокойствие. Нам это удалось, и второй тайм тоже получился успешным.
Мы с Альваро — как братья, так что я был очень рад, что отдал ему тот пас. Он хотел сегодня забить, и я рад, что ему это удалось", — цитриует пресс-служба УЕФА Дибалу.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032654--juventus-vs-zenit/
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