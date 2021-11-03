«Такой вечер нам был просто необходим». Дибала остался доволен победой над «Зенитом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала после победы над «Зенитом» (4:2) в 4-м туре Лиги чемпионов заявил, что туринцы могли забить больше голов. В этой встрече аргентинец оформил дубль и сделал голевую передачу.

«Считаю, что, рискуя, легче забивать и это нормально. Чем больше игроков у ворот соперника, тем выше шансы их поразить. Полагаю, мы хорошо отыграли в атаке: мы могли забить еще несколько раз.

Такой вечер нам был просто необходим. Ключевым качеством стало терпение, поскольку мы хорошо играли в первом тайме и нужно было сохранять спокойствие. Нам это удалось, и второй тайм тоже получился успешным.

Мы с Альваро — как братья, так что я был очень рад, что отдал ему тот пас. Он хотел сегодня забить, и я рад, что ему это удалось", — цитриует пресс-служба УЕФА Дибалу.