Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признан лучшим игроком матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Зенита» (4:2). В этой игре аргентинский футболист забил два гола и сделал голевую передачу.

«Дибала провел фантастический матч. Он был вездесущ, дважды забил сам и ассистировал в четвертом по счету сегодняшнем голе. Он до конца был голоден до мяча и всегда стремился выдать нечто впечатляющее, как только им завладевал. Этим вечером у него был правильный настрой, и это принесло свои плоды», — отметил технический наблюдатель УЕФА Францискус Хук.

Напомним, «Ювентус» выиграл все четыре матча в группе Лиги чемпионов и гарантировал себе выход в 1/8 финала.