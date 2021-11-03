Дибала признан лучшим игроком матча «Ювентус» — «Зенит»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признан лучшим игроком матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Зенита» (4:2). В этой игре аргентинский футболист забил два гола и сделал голевую передачу.
«Дибала провел фантастический матч. Он был вездесущ, дважды забил сам и ассистировал в четвертом по счету сегодняшнем голе. Он до конца был голоден до мяча и всегда стремился выдать нечто впечатляющее, как только им завладевал. Этим вечером у него был правильный настрой, и это принесло свои плоды», — отметил технический наблюдатель УЕФА Францискус Хук.
Напомним, «Ювентус» выиграл все четыре матча в группе Лиги чемпионов и гарантировал себе выход в 1/8 финала.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032654--juventus-vs-zenit/
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