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Диаш — об ответном матче против «Реала»: «Вопрос только в том, как сильно мы верим в успех»

Сергей Ярошенко

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал предстоящий ответный стыковой матч против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Теперь это уже вопрос веры. Насколько мы верим в себя, насколько верим в то, что можем пройти дальше. Конечно, мы знаем, как именно собираемся играть в ответном матче. Мы уже были в таких ситуациях, и вопрос только в том, как сильно мы верим в успех. Хорошая новость в том, что если мы верим в себя и в то, что мы выиграем, то мы способны на все. У нас достаточно «огневой мощи», чтобы снести всех. Но нам нужно верить в это», — приводит слова футблиста пресс-служба «Манчестер Сити».

В первом стыковом матче «горожане» уступили «Реалу» со счетом 2:3. Ответная встреча между командами состоится 19 февраля.

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