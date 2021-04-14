Ди Мария считает, что «ПСЖ» заслуженно прошел «Баварию»

Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). В первой игре парижане победили 3:2 и по сумме двух матчей вышли в полуфинал.

«Мы хорошо сыграли, вся команда очень старалась, — цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Мы обыграли лучшую команду прошлого сезона и шагнули в полуфинал. Думаю, мы все это заслужили».

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия».