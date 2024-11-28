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Сегодня, 11:07

Ди Мария обогнал Месси по результативным передачам в Лиге чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
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Анхель Ди Мария.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария отличился в матче Лиги чемпионов против «Монако» (3:2).

36-летний аргентинец сделал две результативные передачи. Таким образом, теперь на счету Ди Марии 41 голевой пас в Лиге чемпионов — он обошел по этому показателю Лионеля Месси. До рекорда турнира аргентинцу не хватает одной передачи, чтобы догнать Криштиану Роналду и Райана Гиггза (42).

В текущем сезоне Ди Мария провел 16 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Анхель Ди Мария
Лионель Месси
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
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