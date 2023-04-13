Ди Лоренцо: «Уверенность «Наполи» перед ответной игрой с «Миланом» не пошатнется»"

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Было трудно играть без чистого нападающего, хоть мы и соаздали много моментов с Эльмасом. Наша уверенность перед ответной игрой не пошатнется», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Лоренцо.

Ответный матч пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.