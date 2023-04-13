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Ди Лоренцо: «Уверенность «Наполи» перед ответной игрой с «Миланом» не пошатнется»"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джованни Ди Лоренцо.
Фото Global Look Press

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Было трудно играть без чистого нападающего, хоть мы и соаздали много моментов с Эльмасом. Наша уверенность перед ответной игрой не пошатнется», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Лоренцо.

Ответный матч пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

12&nbsp;апреля. &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Хвича Кварацхелия и&nbsp;Браим Диас. Лучшая команда Италии? «Милан» обыграл «Наполи» дважды за десять дней
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037771--milan-vs-napoli/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Наполи
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