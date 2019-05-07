Защитник "Аякса" Дэйли Блинд - о матче с "Тоттенхэмом" в полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре голландский клуб победил со счетом 1:0.

- Мы набрали хороший ход, но подход "Тоттенхэма" на сей раз будет другим. Лично я совершенно не нервничаю. Испытываю небольшое напряжение, но это абсолютно нормально. В последние несколько дней сплю очень хорошо, - цитирует голландца официальный сайт УЕФА. - Нам нужно играть так, словно все только начинается, и счет пока 0:0. Нужно быть агрессивными и искать счастья у чужих ворот. Ничего еще не решено. После победы в кубковом финале мы хорошенько отпраздновали в раздевалке, а потом и на домашнем стадионе. Но, уверяю вас, это не будет проблемой завтра вечером, поскольку мы уже держали в голове ответную встречу с "Тоттенхэмом". По ходу сезона я наконец набрал форму. Летом отдыхал дольше обычного из-за травмы. Но сейчас я чувствую, что нахожусь в полном порядке. Мы действительно очень выросли как команда, сразу во многих аспектах. Улучшилась наша игра, бойцовские качества... Мы стали куда сплоченнее, причем я говорю не только о футбольном поле. В "Аяксе" каждый готов пойти за другого в огонь и воду. Считаю, с каждым последующим матчем мы доказываем, что растем как команда. Да, игра предстоит непростая, нам нужно действовать четко и агрессивно. Ни в коем случае не надо думать, что ответный поединок - пустая формальность.

Матч "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится 8 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

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