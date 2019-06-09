Девушка, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, получила сообщения от игроков "Ливерпуля"

Американская модель Кинси Волански, выбегавшая на поле в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2), рассказала, что получила несколько сообщений от игроков мерсисайдцев. Она добавила, что не стала отвечать на них.

– Я не буду раскрывать имен, но несколько футболистов "Ливерпуля" отправили мне личные кокетливые сообщения после того, как я испортила игру, – приводит The Sun слова Волански. – Один из них послал смайлики с сердечками, а другой – сообщение "Я видел тебя на игре". Честно говоря, я даже не знала, кто это, пока не зашла в их профили. Я не ответила, потому что у меня уже есть парень.

После финала у Волански резко выросло число подписчиков в Инстаграме - с 300 тысяч до 2 миллионов. Кроме того, Волански и ее бойфренд, пранкер Виталий Здоровецкий, могут заработать по оценкам экспертов порядка 4 миллионов евро на различной рекламе.

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