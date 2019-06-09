Девушка, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, планирует повторить это

Американская модель Кинси Волански, выбегавшая на поле в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2), заявила о намерении повторить свой поступок.

После финала у Волански резко выросло число подписчиков в Инстаграме - с 300 тысяч до 2 миллионов. Кроме того, Волански и ее бойфренд, пранкер Виталий Здоровецкий, могут заработать по оценкам экспертов порядка 4 миллионов евро на различной рекламе.

- Когда мне исполнится 30, я планирую заработать достаточно денег, чтобы уйти из модельного бизнеса, и выход на поле в финале Лиги чемпионов только поможет мне, - цитирует The Sun Волански. - Я планирую еще выбегать на поле, чтобы увеличить популярность. Реакция была невероятной, я была счастлива. Это самый волнительный момент в моей жизни.