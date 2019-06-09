09:15 | Футбол — Лига чемпионов

Девушка, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, планирует повторить это

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Американская модель Кинси Волански, выбегавшая на поле в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2), заявила о намерении повторить свой поступок.

 
Виталий Здоровецкий на поле в финале ЧМ-2014 Германия - Аргентина в Рио-де-Жанейро и Кинси Волански на поле в финале Лиги чемпионов-2018/19 &quot;Тоттенхэм&quot; - &quot;Ливерпуль&quot; в Мадриде."Просто хотела выйти из зоны комфорта". Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью "СЭ"

После финала у Волански резко выросло число подписчиков в Инстаграме - с 300 тысяч до 2 миллионов. Кроме того, Волански и ее бойфренд, пранкер Виталий Здоровецкий, могут заработать по оценкам экспертов порядка 4 миллионов евро на различной рекламе.

- Когда мне исполнится 30, я планирую заработать достаточно денег, чтобы уйти из модельного бизнеса, и выход на поле в финале Лиги чемпионов только поможет мне, - цитирует The Sun Волански. - Я планирую еще выбегать на поле, чтобы увеличить популярность. Реакция была невероятной, я была счастлива. Это самый волнительный момент в моей жизни.

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